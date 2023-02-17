Эксперт назвал выход этих кораблей в море очередным политическим примером шантажа с применением угрозы ядерного оружия со стороны Кремля.

Военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал заявления норвежской разведки о том, что корабли Северного флота России впервые после распада СССР вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту, и существует серьезная угроза использования тактического ядерного оружия в сценарии потенциального противостояния России и НАТО. По его словам, вероятнее всего, это очередной пример шантажа со стороны Кремля.

"Ну, впервые за 30 лет вывели они свой флот в море и задекларировали, что этот флот имеет ядерное оружие. Ну и, собственно, на этом все. Это очередной политический пример шантажа с применением угрозы ядерного оружия, но не более. Все прекрасно понимают, насколько этот шантаж уже не играет никакой роли, и к этому относятся с пониманием, как к поведению буйного помешанного человека в отдельно взятой палате", – объяснил эксперт в эфире телеканала FREEДОМ.

При этом, по мнению Грабского, "санитарами" в этой истории являются члены ядерного клуба, в частности Китай. Он подчеркнул, что "это их право, их территория, зона влияния и взаимодействия для того, чтобы принимать соответствующие меры по успокоению такого буйного больного".

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Эксперт выразил уверенность в том, что россияне могут продолжить выводить свои корабли и угрожать ядерным оружием. Однако на большее Кремль не пойдет.

"Мир создал настолько сегодня серьезную сбалансированную систему мониторинга и контроля над всеми ядерными объектами, что исключено несанкционированное или безответственное применение ядерного оружия. Ну а во-вторых, надо еще разобраться, насколько эффективным является ядерное оружие. РФ даже сама не знает, потому что она никогда в своей истории не тестировала ядерное оружие от слова совсем", – сказал Грабский.

Ядерные угрозы РФ

В середине февраля норвежская разведка сообщила, что впервые с момента распада СССР корабли Северного флота России вышли в море с тактическим ядерным оружием на борту. Разведслужба акцентирует на том, что с момента окончания холодной войны военные корабли Северного флота РФ не совершали рейды с ядерным оружием.

Политолог Владимир Фесенко назвал такие действия Москвы пропагандистским шоу. По его словам, президент РФ Владимир Путин пытается "взять на слабо", поэтому пугает тактическим ядерным оружием.

В то же время военный эксперт Олег Жданов заявил, что российский арсенал ядерного оружия может оказаться непригодным к использованию из-за ненадлежащего технического обслуживания ядерных боезарядов и ракет-носителей.

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