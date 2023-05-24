Роман Свитан не сомневается. что украинские войска рано или поздно прорвут российскую границу, по его мнению, это "вопрос времени".

Заход украинских войск на территорию России возможен, но пока он просто не нужен.

Такое мнение высказал военный эксперт, полковник Вооруженных Сил Украины в запасе и военный летчик-инструктор Роман Свитан. Он не сомневается. что украинские войска рано или поздно прорвут российскую границу, это вопрос времени.

"На территорию России на данный момент зашли российские граждане, у них российские паспорта. В каком регионе они нанялись как контрактники, уже неважно. Это россияне. А то, что украинские войска на территорию России не заходят, это только дело времени. Потому что согласно всем мировым соглашениям, заход на территорию противника в военных целях допускается. Не для оккупации и не для аннексии территории, а для выполнения задач по уничтожению военных объектов страны-агрессора", - отметил эксперт.

По его словам, ВСУ "без проблем" могут зайти на территорию так называемого Приднестровья, чтобы уничтожить там российские части.

"Мы можем сделать это и на территории Беларуси. Просто мы сейчас это делать не будем, нам это на данный момент не совсем выгодно. Но это не значит, что мы не сделаем это потом. Заход украинских войск и на территорию России возможен, но пока он просто не нужен", - заявил Свитан.

Заход ВСУ в Россию - названа цель

При этом эксперт назвал цель, для достижения которой заход ВСУ на территорию России будет попросту необходим. Он уверен, что данное действие украинские войска выполнят "однозначно":

"А вот когда возникнет вопрос, допустим, отсечения Донбасса от России, тогда оптимальный вариант для нас по Северскому Донцу выходить на Дон, прикрываясь этой водной преградой, дальше выходить на Ростов, отсекать их аж по Ростов и заниматься уничтожением российской группировки на Донбассе. И ни одно государство в мире не скажет: "Что вы делаете?". Все прекрасно понимают, с какой целью будет делаться выход уже украинских войск на российскую территорию. Мы же потом оттуда отойдем, нам чужого не надо. Тем более там образуется Ростовская народная республика, зачем же мы будем их там прессовать. Нам с ними еще жить и соседствовать… Такое действие однозначно будет выполнено. А дальше посмотрим, как оно будет развиваться".

Прорыв границы РФ - что сообщалось

Как писал УНИАН, по данным украинской разведки, утром 22 мая через границу РФ в Белгородскую область прорвались российские добровольцы из "Легиона "Свобода России" и "Русского добровольческого корпуса". Они объявили о начале спецоперации с целью создания "полосы безопасности" на границе с Украиной.

Позже повстанцы сделали заявление, отметив, что после демилитаризации этой зоны они намерены освободить всю Россию от путинского режима.

Как подметил военный обозреватель Коваленко, сейчас Россия попросту не способна полностью закрыть границу с Украиной.

Вас также могут заинтересовать новости: