Отработали по российским подразделениям операторы 102-й отдельной бригада Сил территориальной обороны ВСУ.

Вооруженные силы Украины удачно запустили дроны по позициям оккупантов на одном из направлений фронта и вдребезги разнесли технику РФ.

Соответствующий "мастер-класс" показали операторы из разведроты 102-й отдельной бригада Сил территориальной обороны ВСУ "Ивано-Франковщина". В кадре танки и прочий "хлам" врага одним за другим превращается в "бавовну".

В заметке бойцы предупреждают, что от украинских дронов армии РФ не спрятаться нигде.

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ВСУ раскрыли рецепт зажарки оккупантов на фронте

Напомним, что недавно артиллеристы 28-й ОМБр раскрыли три важных шага относительно того, как превратить плохого россиянина в "хорошего". Вот только речь идет уже о ликвидированных оккупантах.

Бойцы ВСУ показали драйвовый ролик уничтожения врагов и создали из него настоящий рецепт "фаршировки".

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