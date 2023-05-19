Артиллеристы 28-й ОМБр назвали три необходимых шага для того, чтобы российский солдат стал "хорошим".

Вооруженные силы Украины (ВСУ) раскрыли рецепт, как сделать из российского оккупанта "хороший фарш" на фронте.

Соответствующий ролик с насущной инструкцией опубликовали артиллеристы 28-й ОМБр. Речь идет о трех необходимых шагах, которые продемонстрировали бойцы в кадре.

Первый шаг - "поймать" позицию врага с воздуха, второй - "нафаршировать" его снарядами по самые уши, третий - наслаждаться результатом и не забывать наблюдать за равномерностью "прожарки".

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"Готово! Оккупант стал "хорошим"!",- говорится в публикации.

Оккупанты на фронте ликвидировали собственную пушку

Напомним, что 18 мая СтратКом ВСУ также показал эпический ролик "ошибки" вражеской пушки 2С5. Не обошлось без помощи 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола.

Из-за меткого выстрела ВСУ оружие сдетонировало и забрало в ад "своих же". Таким образом оккупанты потеряли одним выстрелом сразу две единицы техники.

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