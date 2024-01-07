ВСУ 6 января уничтожили наполовину достроенный железнодорожный мост, который должен был стать частью маршрута между Россией и оккупированным Крымом.

ВСУ 6 января уничтожили наполовину построенный железнодорожный мост, который должен был стать частью железнодорожного маршрута между Россией и оккупированным Крымом. Об этом сообщил в Телеграм советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко.

"Вчера ВСУ прицельным ударом уничтожили наполовину построенный железнодорожный мост, цистерны с топливом и инженерный транспорт в районе с. Гранитное. Пытались сбить, но в качестве эффективного российского ПВО неплохо выступила сама инженерная база", - написал Андрющенко, отметив, что теперь вопрос запуска прямой железной дороги из России закрыт надолго.

"Бонусом, из-за сильной попытки сбить "кару небесную" установили местонахождение новых батарей ПВО в Мариупольском районе - координаты уже переданы соответствующим службам", - добавил Андрющенко.

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Андрющенко также поблагодарил представителей Мариупольского сопротивления и жителей Мариупольского района, которые "получили доказательства и обеспечили сопровождение к ликвидации важного военно-логистического инфраструктурного объекта".

Прямое сообщение РФ с Крымом - что известно

В ноябре прошлого года оккупанты сообщили о начале строительства железной дороги из Ростова-на-Дону через захваченные города Мариуполь и Бердянск в Крым.

Ранее советник Мариупольского городского головы Петр Андрющенко написал, что враг создает прямое железнодорожное сообщение с Мариуполем и Донецком. Также он сообщал, что оккупанты прокладывают новую автодорогу из Ростова в Мариуполь.

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