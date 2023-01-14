Оккупанты показались довольно молчаливыми, но ответили, откуда приехали.

Украинские воины захватили в плен группу "вагнеровцев" в женских сапогах. Во время общения оккупанты были молчаливыми.

Как сообщает Telegram-канал "Ищи своих", обменный фонд пополнили несколько наемников Пригожина. Направление, на котором "вагнеровцы" попали в плен, не отмечается.

Как отметили украинские воины, элитные наемники российской ЧВК воюют в женских сапогах, которые украли в одном из домов.

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Пленные были молчаливыми во время общения с украинскими защитниками, ответив лишь на вопросы о личных данных и месте жительства.

Война в Украине: роль "вагнеровцев"

"Вагнеровцы" сосредоточились в Бахмуте и Соледаре. По данным информированных источников, штурм Соледара Донецкой области и других городов обходится "Вагнеру" огромными потерями. Речь идет о десятках тысяч трупов.

В рядах ЧВК воюет немало амнистированных зэков. Отношение к ним не самое лучшее. Командование РФ не скрывает, для чего они им нужны. "Зэков" умышленно отправляют в бой без питания. Такое решение обусловлено четким осознанием того, что заключенные долго на войне не живут.

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