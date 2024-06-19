ВСУ заблокировали десятки оккупантов в Волчанске, - группировка Харьков

При этом военные не назвали конкретную локацию, где россияне попали в ловушку.

На одном из участков в Волчанске Харьковской области заблокированы десятки российских оккупантов.

Об этом сообщил спикер оперативно-тактической группировки войск "Харьков" Юрий Повх в комментарии LIGA.net. Он отметил, что российские захватчики заблокированы в застройке Волчанска, заблокированы десятки оккупантов на одном из участков города.

В то же время Повх не уточнил, о какой именно локации идет речь. Впрочем, об окружении группы захватчиков в Волчанске сообщалось и раньше.

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Мониторинговая группа Deepstate сообщает, что часть оккупантов отрезана от других "серой зоной". Карта боевых действий свидетельствует, что захватчиков, вероятно, заблокировали на Волчанском агрегатном заводе. Официальных подтверждений этой информации нет.

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Как ранее писал УНИАН, россияне попали в ловушку в Волчанске. Сейчас даже украинские военные не могут назвать точное количество оккупантов, которые оказались в окружении на заводе в городе.

"...Несколько дней назад звучали количество в 30-40 оккупантов. Затем 100-200, еще позже в СМИ начали говорить о 400-500 оккупантов. Они постоянно пытаются прорваться с завода. Впрочем, из-за того, что наши бойцы взяли под огневой контроль проходы с завода, им это не удается", - рассказал соучредитель DeepState Роман Погорелый.

Также УНИАН сообщал, что оккупантам не удалось развернуть на самом деле большой плацдарм в Волчанске. По словам военного эксперта Петра Черника, сейчас вражеский плацдарм составляет максимум 10 киломтеров.

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