Украинскими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач по вражеским целям.

На Юге Вооруженные силы Украины за сутки уничтожили 75 российских оккупантов, склад боеприпасов и паромную переправу.

Как сообщает Оперативное командование "Юг" в социальной сети Facebook, обстановка в операционной зоне остается напряженной, но контролируемой.

В частности, подразделения оккупационных войск, пытаются привлечь резервы и проводят мероприятия противодействия Силам обороны Украины.

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Также ракетно-артиллерийским огнем при поддержке тактической и армейской авиации враг пытается остановить продвижение украинских войск. "В течение боевого дня врагом нанесено 5 авиационных ударов и 1 ракетный. Атакованы позиции наших войск вдоль линии соприкосновения и населенные пункты в непосредственной близости", - говорится в сводке.

Еще российскими оккупантами после обеда с самолета выпущено крылатую ракету Х-31 по открытой местности в Вознесенском районе Николаевщины. Человеческих потерь нет.

При этом, украинской авиацией нанесено 7 ударов, ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 330 огневых задач, в том числе по районам сосредоточения вооружения и техники, понтонной переправе и по мостам.

"По подтвержденным результатам "длинная армия" сократилась на 75 рашистов, 9 танков Т-72, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц авто-бронетехники", - отмечается в сводке.

Кроме того, в Бериславском районе Херсонщины уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львова.

Как сказано в сводке, на боевом дежурстве в Черном море вдоль крымского побережья находится 3 надводных носителя высокоточного оружия суммарным залпом 24 крылатые ракеты морского базирования "Калибр".

"Угроза не только во вражеских ракетных ударах. Спецслужбами разоблачен агент рф, который пытался совершить диверсию по подрыву боеприпасов ВСУ на юге, в частности, на Херсонщине. Рашистского агента, который получил задание установить местонахождение позиций ВСУ и взорвал часть боекомплекта, склонили к сотрудничеству за 30 тыс. грн. Предателем оказался рецидивист, неоднократно судимый за совершение тяжких и особо тяжких преступлений, в частности, убийства", - говорится в сводке.

Напомним, США впервые назвали украинские действия на юге "контрнаступлением".

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