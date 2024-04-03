Зафиксирован самый высокий показатель за один месяц.

В прошлом месяце украинские защитники уничтожили рекордное количество российских артиллерийских систем - 976 единиц.

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны Украины. "В марте 2024 года Силы обороны Украины уничтожили 976 российских артиллерийских систем. Это - самый высокий показатель за один месяц с начала полномасштабного вторжения. Впечатляющий результат работы украинских воинов", - отметили они.

Согласно опубликованному графику, в январе этого года украинские воины уничтожили 746 таких систем, а в феврале - 878. Предыдущий рекорд зафиксировали в сентябре прошлого года, когда Силы обороны уничтожили 947 артиллерийских систем.

Видео дня

Потери России в войне: последние новости

Вчера в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщали, что с начала полномасштабного вторжения оккупационная армия Российской Федерации уже потеряла около 443 660 солдат.

Всего за это время было ликвидировано более 11 тысяч артиллерийских систем РФ, более 7 тысяч танков и 744 средства противовоздушной обороны.

Также ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко сообщил о другом рекорде Сил обороны Украины - только в марте они уничтожили 1 546 единиц российского автотранспорта.

Вас также могут заинтересовать новости: