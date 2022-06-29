Речь идет о новейшем образце техники подвижных пунктов управления.

Вооруженные силы Украины приняли на вооружение новейший образец техники подвижных пунктов управления – штабную машину с прицепом со съемными модулями.

Об этом сообщают Главный командный центр ВСУ и Генеральный штаб ВСУ.

"Принят на вооружение Вооруженных Сил Украины новейший образец техники подвижных пунктов управления-машину штабную с прицепом штабным МШ-ПШ со съемными модулями", - говорится в сообщении.

Штабные машины с прицепами со съемным модулем для украинских защитников изготовило отечественное предприятие.

Как писал УНИАН, во время саммита G7 Джейк Салливан, советник Байдена по национальной безопасности, заявил журналистам, что США намерены "доработать пакет, который включает передовые средства противовоздушной обороны средней и большой дальности для украинцев". Он не предоставил более подробной информации и не называл любую конкретную систему.

Салливан также отметил, что во время общения по видеосвязи президент Украины Владимир Зеленский просил G7 о предоставлении средств защиты от российских авиаударов, подобных вчерашней атаке на Киев.

Как писал УНИАН, ранее CNN сообщал, что украинские официальные лица запрашивали систему противоракетной обороны, известную как система NASAMS. Эти же системы защищают Вашингтон и территорию вокруг столицы США.

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