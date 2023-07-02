Операцию выполнила артиллерия при поддержке аэроразведки.

Министерство обороны показало видео уничтожения полевого склад боеприпасов РФ вместе с оккупантами.

Кадры опубликовал первый заместитель министра обороны Александр Павлюк в Telegram. На видео-работа артиллерийского дивизиона под корректировкой батареи управления артиллерийской разведки 5 отдельной штурмовой бригады.

"Подтверждено уничтожение полевого состава оккупантов вместе с личным составом", - написал Павлюк.

На кадрах видно, что российский состав БК вместе с личным составом украинские воины уничтожали серией последовательных ударов. Поражение целей подтвердил дрон.

Потери РФ в Украине

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины за минувшие сутки уничтожили почти 800 российских оккупантов. В частности, с 24 февраля 2022 года по 2 июля 2023 года общие потери личного состава врага ориентировочно составили около 229 тыс 660 человек.

Также в Генштабе сообщали, что украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава противника, два - по зенитно-ракетным комплексам и один - по пункту управления врага.

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