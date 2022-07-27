В течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач.

После поражение Антоновского моста на правобережье Херсонщины Вооруженные Силы Украины нанесли удар по российскому складу боеприпасов в селе Солдатское.

Об этом информирует пресс-служба оперативного командования "Юг".

По словам представителя командования Владислава Назарова, в течение суток ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ выполнили более 150 огневых задач. Как результат, был закреплен огневой контроль над транспортными артериями на оккупированных территориях.

Также отмечается, что артиллерия ВСУ взорвала склад с боеприпасами россиян на территории временно оккупированного села Солдатское, что в Херсонской области.

Вместе с тем было уничтожено:

2 гаубицы "Мста-Б";

4 бронированные машины;

51 оккупанта.

Напомним, что ночью в Херсоне прогремели мощные взрывы. Сообщалось об успешной атаке ВСУ по Антоновскому мосту. Позже филигранные удары по мосту подтвердили в ВСУ.

В британской разведке называют основной уязвимостью российской армии на Херсонщине именно Антоновский мост. Именно поэтому контроль над переправами через Днепр может стать ключевым фактором в боевых действиях в Херсонской области.

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