Также поражено 5 складов боеприпасов и 3 других важных объекта противника.

Силы обороны Украины за текущие сутки поразили 17 районов сосредоточения сил русских захватчиков.

Об этом говорится в Оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

"Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за текущие сутки поразили 3 пункты управления, 17 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 5 складов боеприпасов и 3 других важных объектах противника", - говорится в сводке.

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Вместе с тем, в течение суток враг нанес 5 авиационных и 25 ракетных ударов, совершил более 10 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, в течение суток российские оккупанты, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны, нанесли ракетные удары по объектам гражданской инфраструктуры в населенных пунктах Днепр и Одесса, Балаклея на Харьковщине, Вольнянск Запорожской области, Никополь Днепропетровской области и Очаков на Николаевщине.

При этом, по уточненной информации, в эти сутки силы обороны Украины на разных направлениях сбили 2 крылатые ракеты, 2 управляемые авиационные ракеты и 5 БПЛА "Шахед-136".

Как заявляют в Генштабе, на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

В то же время, на других направлениях враг осуществлял обстрелы на таких направлениях:

-на Слобожанском направлении – из танков и всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Амбарные, Глубокое, Двуречная, Землянки, Колодезное, Красное, Купянск, Старица, Стрелечье и Фиголивка Харьковской области;

- на Купянском и Лиманском направлениях-из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Берестовое, Кисловка, Котляровка, Крахмальное, Песчаное и Табаевка Харьковской области; Грековка, Новоселовское, Площанка и Стельмаховка на Луганщине, Колодцы и Торское Донецкой области;

- на Бахмутском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Андреевка, Бахмут, Бахмутское, Белогоровка, Верхнекаменское, Зеленополье, Клещеевка, Опытное, Раздоловка, Соледар и Яковлевка на Донетчине;

- на Авдеевском направлении - из разнокалиберной артиллерии, по районам населенных пунктов Красногоровка, Марьинка, Невельское, Нью-Йорк и Первомайское Донецкой области;

- на Новопавловском направлении – из минометов, ствольной и реактивной артиллерии по районам населенных пунктов Богоявленка, Велика Новосилка, Времивка, Угледар и Пречистивка Донецкой области;

- на Запорожском направлении – из всего спектра артиллерии по районам населенных пунктов Гуляйпольское, Гуляйполе, Дорожнянка, Железнодорожное, Новоандреевка, Новониколаевка, Ольгевское и Павловка Запорожской области и Ильинка и Красногригорьевка Днепропетровской области;

- на криворожском направлении-из минометов, ствольной и реактивной артиллерии, по районам Качкаровки, Михайловки и Осокоровки Херсонской области.

Кроме того, на Херсонском направлении артиллерийским обстрелам, в частности, подверглись районы населенных пунктов Антоновка, Зеленовка, Николаевка, Херсон и Чернобаевка Херсонской области.

Война в Украине: последние новости

Президент Зеленский заявил, что на фронте постоянно идут бои, а Россия продолжает атаковать гражданскую инфраструктуру Украины.

Вооруженные силы Украины наносят удары по позициям российских оккупантов на левобережье Херсонской области. В связи с этим захватчики были вынуждены подвинуться вглубь на 15-20 км от обустроенных рубежей.

Армия Украины вышла к побережью Днепра, что дает возможность установить контроль над зоной, близкой к временно оккупированному полуострову Крым.

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