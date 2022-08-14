По словам эксперта, на сегодня у ВСУ нет оружия, способного достать до этой цели.

Украина в теории может утопить Черноморский флот РФ, однако на практике сегодня у ВСУ нет необходимого вооружения.

Такое мнение высказал военный эксперт Олег Жданов.

"Они держат свою эскадру за максимальной дальностью досягаемости наших огневых средств. Сегодня у нас это комплекс Harpoon с гарантированной дальностью до 300 км и комплекс "Нептун" (наш, отечественный) с гарантированной дальностью до 200 км. Они держат эту эскадру в нейтральных водах в Черном море на удалении более 300 км, а наша авиация, к сожалению, подобраться к ним близко не может, потому как они держатся недалеко от нашего Крыма и стараются находиться "под зонтиком" систем ПВО, которые находятся на побережье полуострова", - пояснил Жданов.

Эксперт спрогнозировал, что при первой возможности у Украины "погасить" ПВО россиян в Крыму, ВСУ постараются утопить эскадру ЧФ РФ.

"Вопрос с Черноморским флотом рано или поздно нам придется решать. Причем, решать в одностороннем порядке в плане затопления этого флота. Потому что они нам не дадут покоя на Черном море, пока мы их там не перетопим", - добавил он.

Ранее Россия заявила об "атаке вооруженных сил Украины" на штаб Черноморского флота, расположенный в оккупированном Севастополе. В результате удара пострадали пять человек.

Позже спикер Одесской ОВА Сергей Братчук опроверг заявления оккупантов о "удара ВСУ" по штабу Черноморского флота в Крыму.

Впоследствии оккупационные власти Крыма сообщили, что атака на штаб Черноморского флота РФ якобы была осуществлена с территории города.