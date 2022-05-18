Артиллерия ВСУ уничтожила командный пункт бригады Черноморского флота. Известно о 3 ликвидированных и 14 раненых офицерах командного состава.
Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций и указывает фамилии и должности российских офицеров, которых ранили украинские воины.
По предварительной информации, в результате артиллерийского удара уничтожен командный пункт 810 отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота.
3 ликвидированных и 14 раненых офицеров командного состава бригады, среди которых:
- врио командира 810 ОБр МП полковник Ян Суханов - тяжелораненый
- врио командира 382 отдельного батальона МП майор Леонид Смирнов - тяжелораненый
- Начальник связи 810 ОБр МП капитан Андрей Бушмин - тяжелораненый
- Командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков – тяжелораненый
- Командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи капитан Виктор Ершов - тяжелораненый (оторванная рука).
Ранее советник главы ОП Алексей Арестович сообщал, что ВСУ на днях атаковали российский пункт управления очень высокого уровня в Херсонской области. По его словам, боекомплект детонировал 3-4 часа.