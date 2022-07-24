Черник говорить, что у ВСУ есть все шансы вскоре освободить правобережную часть области.

Операция по будущему освобождению Херсона сейчас не должна освещаться, однако оптимистичные предпосылки для освобождения правобережной части региона, на которое расположен областной центр, уже есть.

По словам военного эксперта Петра Черника, подобная операция требует большой информационной тишины, заявил он 24 каналу. Черник подчеркнул, что за данными, которые обнародуются, пристально следят оккупанты и используют их.

"На мой взгляд, очень хорошие военно-стратегические предпосылки для освобождения правого берега Днепра на Херсонщине. Но подробно об этом говорить не стоит", - говорит эксперт.

Ранее американские аналитики отмечали, что оккупанты активно минируют берега реки Ингулец. Черник успокаивает: ВСУ нанесением метких ударов из дальнобойной артиллерии могут разминировать их.

Важным он считает другой факт: если враг минирует захваченные земли, значит ситуация у него не лучшая и планов двигаться дальше россияне не имеют.

Накануне в американском Институте изучения войны заявили, что силы обороны Украины, вероятно, готовятся начать или уже начали контрнаступление в Херсонской области.