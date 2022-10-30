С военной точки зрения Украина работает с НАТО достаточно давно, отметил Андрей Рыженко.

Военный эксперт Андрей Рыженко рассказал о перспективах вступления Украины в НАТО, какие наблюдаются успехи и проблемные моменты на пути адаптации к стандартам Альянса.

Свое мнение о том, что еще предстоит сделать для присоединения к НАТО, он высказал в интервью УНИАН.

"НАТО – военно-политический блок. Критерии готовности к вступлению определяются по нескольким направлениям, для того, чтобы на страну, которая становится членом этого клуба, можно было положиться", – отметил эксперт.

По его словам, особенность Украины в том, что с военной точки зрения ВСУ работают с НАТО достаточно давно.

"Украина была первой страной на постсоветском пространстве, которая присоединилась к программе "Партнерство во имя мира" в 1994 году. Конечно, многое нужно сделать, но прогресс большой и работа большая идет. Адаптируются практики на тактическом уровне. И наши успехи на фронтах – благодаря тому, что стандарты, принципы и подходы НАТО нами адаптируются", – заявил Рыженко.

Как добавил эксперт, в частности, речь идет о делегировании полномочий принятия решений тактическому командиру на месте:

"Если у него есть уверенность и подготовка, он быстро среагирует, поставит задачу и ее выполнит. Он не будет звонить куда-то, что-то узнавать, терять время, пока его войска разобьют. Вот это дает положительный результат. С одной стороны, решается задача текущая, во-вторых, мы воспитываем человека, что ему не надо бежать за шпаргалкой. Мы растим лидера. Потому что одно дело командовать десятью людьми, а другое – 20 тысячами. Это совсем разные вещи".

Переучиваться не очень хочет старший офицерский состав, заявил Рыженко:

"Система образования все-таки идет по инерции за Советским Союзом, но все равно там идут изменения. Самый большой вызов – это как раз политика, экономика и законодательство, правовые вопросы. Можно посчитать, сколько раз за последние 20 лет вектор "вступаем – не вступаем" менялся".

Вступление Украины в НАТО: что важно знать

Напомним, 30 сентября после новой попытки России аннексировать территории Украины, президент Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление в НАТО в ускоренном порядке.

В течение нескольких дней лидеры 9 стран Центральной и Восточной Европы поддержали стремление Украины стать членом Организации Североатлантического договора.