Украинские бойцы заставили оккупантов отойти на Бахмутском, Авдеевском, Новопавловском и Южнобугском направлениях.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили все попытки штурма российских захватчиков на четырех направлениях и нанесли урон врагу.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в социальной сети Facebook.

В частности, на Бахмутском направлении оккупанты осуществляли обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Бахмут, Бахмутское, Берестовое, Соледар, Яковлевка, Зайцевое, Травневое, Кодема, Майорск, Подгородное, Веселая Долина, Покровское, Краснополевка, Белогоровка и Веселое. Также враг нанес авиационные удары вблизи Бахмутского, Соледара, Берестового, Яковлевки и Клинового.

"Российские захватчики вели штурмовые действия в районе Берестового и в направлениях Владимировка – Яковлевка, Покровское – Бахмут, Владимировка – Соледар, Видрождення – Кодема, Видродження – Зайцевое, Семигорье – Кодема и Доломитное – Семигорье. Все вражеские попытки штурма украинские воины отбили, нанесли оккупантами потерь и отбросили назад", - отмечается в сводке.

Кроме того, на Авдеевском направлении противник обстреливал из танков и артиллерии районы Нью-Йорка, Красногоровки, Авдеевки, Песков, Нетайлового и Каменки.

"Враг пытался вести наступление в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка, Спартак – Авдеевка, Васильевка – Красногоровка, Минеральное – Авдеевка и на направлении Донецк – Пески, успеха не имел, отошел", - говорится в сводке.

Вместе с тем, на Новопавловском и Запорожском направлениях зафиксированы обстрелы в районах населенных пунктов Марьинка, Новомихайловка, Богоявленка, Шевченко, Владимировка, Павловка, Великая Новоселка, Угледар, Пречистовка, Новополь, Зеленое Поле, Новоселка, Зализнычное, Малые Щербаки, Каменское, Малая Токмачка, Лукьяновское, Нескучное, Полтавка, Могила Сторожевая, Ольгивское, Новоандреевка, Новоданиловка, Червоное, Белогорье и Времивка. Враг нанес авиаудары возле Новоселки, Новополя и Полтавки.

"Все попытки оккупантов продвинуться в направлениях Марьинки и Белогорки наши защитники свели на нет", - сказано в сводке.

К тому же, на Южнобугском направлении противник осуществлял обстрелы из вооружения танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаев, Прибугское, Заря, Луч, Посад-Покровское, Лиманы, Лупаревое, Партизанское, Кобзарцы, Новая Заря, Андреевка, Белая Криница, Красный Яр, Лепетиха, Галициново, Любомировка и Красная Долина.

Еще враг нанес авиационный удар возле урочища Андреевка.

"Вел наступательный бой в направлении Белогорки, успеха не имел, отошел", - сказано в сводке.

Также враг не прекращает ведение воздушной разведки беспилотными летательными аппаратами.

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