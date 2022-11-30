Тем временем оккупанты нанесли 2 ракетных и 47 авиационных ударов по территории Украины.

Вооруженные силы отбили атаки россиян около шести населенных пунктов Донетчины и Луганщины.

Как говорится в сводке Генштаба ВСУ в Facebook, за минувшие сутки подразделения Сил обороны отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

В то же время российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что сохраняется угроза ракетных ударов российских захватчиков по объектам энергетической системы и критической инфраструктуры по всей территории Украины.

Между тем на Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы пяти населенных пунктов Сумской области.

На Слобожанском направлении поражению из всего спектра артиллерии подверглись районы десяти населенных пунктов Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам четырех населенных пунктов Харьковской области и шести на Луганщине. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневому поражению из танков и артиллерии подверглись объекты в районах 13 населенных пунктов Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах семи населенных пунктов Донецкой области и пяти в Запорожской. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневому поражению из реактивной артиллерии подвергся район населенного пункта Кизомыс. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений украинских войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и города Херсон.

Война в Украине: ситуация на Донбассе

В отчете британской разведки заявили, что российские оккупанты пытаются осуществить прорыв на фронте в районе Павловки Донецкой области. Вероятно, войска РФ хотят захватить этот участок фронта, чтобы продолжить наступление на север Донбасса.

В Бахмуте в Донецкой области, где продолжаются ожесточенные боевые действия, под огнем пока остается более 300 детей. Правоохранители призывают родителей согласиться на эвакуацию.

Ранее военный эксперт Владислав Селезнев сообщил возле Бахмута Донецкой области продолжаются ожесточенные бои. Среди российских оккупантов есть немало представителей ЧВК "Вагнер" и бойцов из первого и второго армейских корпусов так называемых "ЛДНР".

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