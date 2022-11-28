Линией "деконфликтинга" воспользовались Соединенные Штаты.

С начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года созданная военными США и РФ специальная линия связи по вопросам разрешения конфликтных ситуаций использовалась лишь один раз.

Как сообщил изданию Reuters американский чиновник на условиях анонимности, линией "деконфликтинга" воспользовались Соединенные Штаты, чтобы сообщить об обеспокоенности военными операциями вблизи объектов критической инфраструктуры в Украине, которые проводят российские оккупанты.

В то же время американский чиновник не отметил, какое именно событие стало поводом для звонка по спецлинии. Он добавил, что это не касалось падения ракеты в польском селе Пшеводув 15 ноября, которое произошло во время массированного ракетного удара России по территории Украины.

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Журналисты издания предполагают, что речь могла идти о действиях российских оккупантов вокруг Запорожской атомной электростанции. Кроме того, это могло касаться слухов о возможном подрыве Каховской ГЭС.

"Украина также выразила беспокойство, что Россия может взорвать Каховскую дамбу, которая сдерживает огромное водохранилище на юге Украины. Подрыв дамбы приведет к затоплению населенных пунктов, расположенных ниже, в том числе в направлении стратегического областного центра – Херсона, который украинские войска отбили 11 ноября", – говорится в материале.

Линия "деконфликтинга" была создана в первые недели широкомасштабной войны РФ против Украины – в марте 2022 года. Она соединяет Европейское командование Вооруженных сил США и Центр управления национальной обороной России.

Война России против Украины: роль США

Пентагон рассматривает предложение компании Boeing относительно поставки Украине дешевых малогабаритных высокоточных снарядов, устанавливаемых на имеющиеся ракеты. Это позволит Киеву наносить удары далеко в тылу российских войск, пока Запад пытается удовлетворить спрос на дополнительные вооружения.

Политолог и публицист Андрей Пионтковский считает, что Вашингтон стремится обеспечить контролируемый распад РФ. Из-за этого Штаты предоставляют оружие Украине дозировано.

Ранее также сообщалось, что США передадут военную помощь Украине на 400 миллионов долларов. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, этим пакетом помощи предусмотрена передача дополнительного вооружения, боеприпасов и средств ПВО из запасов Министерства обороны США.

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