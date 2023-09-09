Меткую атаку украинские воины совершили на Лиманском направлении.

Воины 66 отдельной механизированной бригады филигранно разнесли российский танк.

Видео атаки опубликовал Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский. Сработала "Стугна-П".

"Лиманское направление. Бойцы 66-й ОМБр уничтожили из Стугна-П вражеский танк, работавший по позициям наших воинов. Хорошая работа", - написал Сырский.

На кадрах видно, как точным ударом "Стугны" русская тяжелая броня превратилась в груду железа. Очевидно, этот танк оккупанты больше не смогут использовать на поле боя.

Потери оккупантов - актуальное

Украинские силы продолжают истреблять врага сотнями, нанося мощные удары. По состоянию на 9 сентября 2023 года потери противника среди личного состава уже составили около 268140. 600 оккупантов были ликвидированы за прошедшие сутки, информирует Генштаб Вооруженных сил Украины.

Кроме этого, за сутки уничтожено еще 15 танков (всего за период с начала полномасштабного вторжения 4544 единиц), 13 боевых бронированных машин (8739 единиц), 36 артиллерийских систем (5789 единиц), 3 РСЗО (757), 1 средство ПВО (508), 18 БПЛА оперативно-тактического уровня (4588 единиц), 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (8298), 10 единиц специальной техники (870).

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