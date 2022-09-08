За участие в нападении на Украину его наградили посмертно.

В Украине 29 августа ликвидировали капитана Росгвардии Сергея Зорина, который в 2014 году принимал участие в аннексии Крыма, а во время полномасштабного вторжения был задействован в "охране" Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Об этом в Twitter сообщил украинский блогер и офицер Анатолий Штефан ("Штирлиц"). Он отметил, что Зорин сделал "шаг доброй воли" – "официально денацифицировался и демилитаризовался".

Пропагандисты ранее публиковали фотографии супруги Зорина Елены и их 6-летнего сына, которыми поделился Штефан.

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В некрологе в росСМИ указано, что тот "погиб во время выполнения боевого задания". Президент РФ Владимир Путин посмертно наградил Зорина за участие в так называемой "спецоперации".

Зорин после оккупации Крыма остался служить в Евпатории, откуда в феврале этого года был отправлен для участия в "спецоперации".

Как сообщил УНИАН, с момента полномасштабного вторжения Российской Федерации ВСУ ликвидировали 51 250 оккупантов. За минувшие сутки украинские защитники "откобзонили" 640 противников - рекордное количество, если не учитывать данные за первые недели войны.

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