По его мнению, риск очень низкий.

Российская Федерация вряд ли будет использовать территорию Беларуси для проведения сухопутных наступательных операций.

Такое мнение высказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный в эфире Радио NV. Он пояснил, что все приграничье состоит из огромного количества болот, мостов и лесов, по которым оккупантам было бы очень трудно передвигаться:

"Почему они так быстро зашли в 2022 году? Ведь банально мы их туда пустили. Это была задумка Генштаба, чтобы они растянулись по большой территории и мы их уничтожали. И она сработала тогда".

Он добавил, что сейчас ситуация другая, Силы обороны подготовились к такому сценарию. "У нас есть генерал Наев. И он, когда командовал этим участком фронта, говорил, что там закопано более полумиллиона мин. Там взорваны все мосты, там все заминировано, построены инженерные укрепления. Поэтому если враг туда зайдет, он там и остановится", - сказал Нарожный.

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В то же время эксперт отметил, что Россия может использовать территорию Беларуси для обстрелов Украины. В частности, для запуска дронов, ракет и нанесения артиллерийских ударов.

"От территории Беларуси до Киева 140 километров по прямой, это очень близко. И до многих других городов. Поэтому риск сухопутных операций очень низкий. А вот риск других ударов налицо", - отметил Нарожный.

Угроза из Беларуси

Накануне о возможном втягивании Беларуси в войну против Украины сообщил президент Владимир Зеленский. Он отметил, что это может произойти весной, летом или осенью этого года.

Напомним, ранее кремлевский правитель Путин подал в Государственную думу законопроект о ратификации соглашения о гарантиях безопасности, подписанного с Беларусью.

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