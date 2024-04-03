Михаил Кулик положительно воспринял решение о снижении призывного возраста до 25 лет.

Новомихайловское и Марьинское направление сейчас является одним из самых сложных, и воины невероятными усилиями держат этот участок фронта, рассказал командир механизированной роты 206-го отдельного батальона ТРО Михаил Кулик, который ранее участвовал в боях на Харьковщине, Херсонщине и в Бахмуте. Он отметил, что им сейчас крайне нужны дроны, чтобы ночью они могли четко видеть противника, планировать свои оборонительные и наступательные действия, четко понимать, где находится враг.

"Наша бригада, наш батальон и многие другие подразделения героизмом солдат, сержантов, офицеров низших звеньев невероятными усилиями держат этот участок, потому что россияне бросили сюда огромные силы. И если на Авдеевском направлении огромные колонны бронетехники в лоб атакуют и пытаются прорвать оборону, то тут противник действует меньшими группами, но также постоянно использует бронегруппы, бронетехнику, танки, БПМ, БТРы, комбинирует их с ударами управляемыми авиационными бомбами по нашим позициям, по тылам, по логистике, таким образом пытаясь продавить оборону здесь", - рассказал он в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам Кулика, несмотря на все враг на этом направлении "громится и несет огромные потери".

"Почти ежедневно, или каждые два дня происходят постоянные наступательные действия противника. В частности, фактически за последнюю неделю враг потерял 5 единиц бронетехники только в полосе нашего батальона. Все благодаря умелой работе наших операторов дронов, благодаря работе нашей пехоты, которая минирует передний край, саперов. Поэтому здесь происходит постоянное меряние силами с противником. И несмотря на то, что россияне имеют преимущество в количестве личного состава, в количестве средств поражения, бронетехники и даже дронов, нам удается наносить им болезненные потери и удерживать собственные рубежи", - сказал командир.

Михаил Кулик отметил, что мотивированность у бойцов сейчас остается достаточно высокой, но есть вопрос относительно подкрепления личным составом, новыми людьми, которые как воздух сейчас нужны в армии. Он добавил, что есть много новых инструментов по поиску людей, но они еще "сырые и требуют совершенствования".

"Хочу акцентировать на том, что военнослужащим любой части в ходе боев такой интенсивности нужна ротация, нужна замена, нужно усиление людьми, потому что выдержать в таком режиме ни один человеческий организм не может. Прежде всего это о нашей пехоте, которая сейчас сидит на переднем крае и занимает траншею, окопы, наблюдательные посты - это люди невероятной силы духа и выдержки, потому что они на себе вывозят постоянные обстрелы, удары такими страшными вещами, как авиационные бомбы, как артиллерия, как дроны, сбросы мавиков и все остальное, поэтому на них ложится основное бремя. И чем меньше людей, и чем больше потерь несет любое подразделение, тем больше нагрузка на тех, кто остается в строю", - пояснил командир механизированной роты.

Поэтому Михаил Кулик положительно воспринял решение о снижении призывного возраста до 25 лет.

"Как любой офицер, как любой солдат и сержант любой части положительно воспринимаю любое решение, которое направлено на то, чтобы подкрепить Вооруженные силы новым личным составом, который сможет заменить наших раненых, людей, которые выбыли из строя из-за серьезных ранений. Поэтому мы поддерживаем любую законодательную инициативу и любое предложение, которое сможет привести в Вооруженные силы больше нормальных, хороших, достойных военнослужащих. Потому что воевать более 2 лет не выдержит никакой человеческий организм. Поэтому нам нужно пополнение, нужны новые люди, которые смогут перенять опыт, которые смогут распределить нагрузку среди бойцов, которые давно воюют, в частности, ветеранов АТО, которые воюют с 2014 года", - пояснил он.

Также Кулик рассказал о том, что россияне на постоянной основе используют химическое оружие.

"Россияне это делают для того, чтобы вывести наших бойцов из укрытий, и потом уже попробовать штурмовать их, когда они будут затравлены газами и будут не в состоянии вести оборону. На нашем участке это также случалось неоднократно. Для этого противодействие простое: достаточное количество противогазов и фильтров для них на каждой позиции, умение пользоваться ими, умение при необходимости маневрировать на имеющихся позициях, отбрасывать эти газы. Была у нас также ситуация, когда пришлось отойти и переждать, когда газ развеется", - рассказал командир.

Призываем вас присоединиться к сбору на дроны для наших защитников на Марьинском направлении.

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