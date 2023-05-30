По словам Зеленского, для Украины будет полезным только четкая и твердая позиция Китая о выводе оккупационных войск РФ.

Президент Владимир Зеленский заявил, что Китай может "ходить канатом где-то снаружи" между Западом и РФ.

В интервью южнокорейскому изданию Chosun украинский лидер сказал, что президент РФ Владимир Путин врет своим союзникам. В частности, Путин после встречи с главой КНР Си Цзиньпином и заверений, что он против размещения ЯЗ за пределами своей территории, объявил о передаче ядерки Беларуси.

"Россия врет даже тем странам, которые были к ней в чем-то близки, даже тем странам, которые считали Россию честным союзником. Российская риторика о ядерном оружии - это всего лишь политика. Неудачная политика, неправильная политика", - подчеркнул Зеленский.

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По словам главы государства, в контексте "мирного плана" Китая Украина четко сказала, что основной является ее собственная формула мира.

"Если и только если Китай заявит четкую и твердую позицию о том, что российские войска должны быть выведены со всех территорий Украины, я думаю, это может быть нам полезным", — подытожил президент.

Война в Украине - что говорит Китай

Китай продолжает утверждать, что его отношения с Россией не имеют отношения к войне в Украине, однако, по данным СМИ, оккупанты пользуются амуницией китайского происхождения.

Позже лидер Китая заверил президента Украины, что китайцы не будут поставлять оружие России.

Лидеры G7 неоднократно призывали Китай нажать на Россию, чтобы она вывела свои войска из Украины.

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