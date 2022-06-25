Оккупанты не прекращают обстреливать Харьков, Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы.

В Харьковской области вследствие обстрелов российских захватчиков за прошедшие сутки 9 человек получили ранения, погибла женщина.

Об этом в своем Telegram сообщил председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

"На территории области враг за прошедшие сутки обстреливал Богодуховский, Харьковский, Изюмский и Чугуевский районы. Разрушены жилые дома, хозяйственные постройки, произошло несколько пожаров, есть погибшие и раненые. В результате российских обстрелов, по данным областного Центра экстренной медицинской помощи, в Изюмском районе 5 мирных жителей ранены, 1 женщина 59 лет погибла. В г.Чугуев 2 раненых, в Чугуевском районе ранения получил фельдшер экстренной медпомощи. 1 человек ранен в Харьковском районе", - сообщил Синегубов.

Он также добавил, что российские оккупанты продолжают из артиллерии и РСЗО обстреливать Харьков. Так, за прошедшие сутки враг нанес ракетные удары по Киевскому и Немишлянському районах. Повреждены частные домовладения, офисное здание в центре города.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, утром 25 июня оккупанты атаковали украинские города с воздуха, земли и моря. Сейчас известно об ударах по Житомирской, Львовской, Черниговской области. Днепропетровская область - под артиллерийским огнем.

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