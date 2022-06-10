Оккупанты ведут обстрелы почти по всей линии столкновения.

Российские оккупанты усилили свою группировку войск на Новопавловском направлении. Враг также старается закрепиться в районе Святогорска и ведет обстрелы по большинству населенных пунктов на линии столкновения.

Такими данными поделился пресс-центр Генштаба Вооруженных сил Украины в свежей информационной сводке.

На Новопавловском направлении вражеская группировка получила подкрепление. Неподалеку от Марьинки и Красногоровки противник наносил удары из самолетов Су-25. А в районе Новобахмутовки и Александрополя велись обстрелы с помощью вертолетов Ка-52 и Ми-8.

Активные боевые действия на Лиманском направлении не зафиксированы, однако враг продолжает закрепляться около Святогорска с целью развить наступление на Лиман-Славянск. Возле Дроновки и Серебрянки были зафиксированы обстрелы.

Война в Украине: ситуация на других направлениях 10 июня

На Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела.

На Харьковском направлении противник пытается не допустить продвижение подразделений Сил обороны Украины в направлении Государственной границы. Агрессор обстрелял наши подразделения с целью сковывания их действий из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Харьков, Криничная, Гусаровка, Байрак и Чеполь.

На Славянском направлении подразделения противника ведут подготовку к возобновлению наступления на город Славянск. Враг обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Долина, Красная Поляна, Новая Дмитровка, Грушеваха и Дубровно.

На Северодонецком направлении враг ведет штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк и создания условий для блокирования наших подразделений. Бои продолжаются. Противник совершал обстрелы из артиллерии в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Устиновка, Тошковка, Золотое и Горское.

На Бахмутском направлении вражеская огневая активность фиксировалась недалеко от Нью-Йорка, Золотого, Врубовки, Камышевахи, Берестового и Луганского.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты активных действий не вели. Осуществили обстрелы с применением минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Авдеевка, Тоненькое, Невельское, Марьинка, Орехов, Опытное и Новобахмутовка.

На Южнобужском направлении противник ведет оборону. Враг продолжает меры по усовершенствованию фортификационного оборудования второго и третьего рубежей обороны. Осуществляет меры маскировки.

На Бессарабском направлении ситуация существенных изменений не претерпела.

В акваториях Черного и Азовского морей враг сосредотачивает основные усилия на блокировании гражданского судоходства. В акватории Черного моря в готовности к применению находятся носители крылатых ракет морского базирования "Калибр".

Благодаря свежей сводке также стало известно о том, что врагу становится все тяжелее компенсировать потери. Россияне пытаются решить проблему за счет специальных контрактов.

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