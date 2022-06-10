Корабельная группировка Черноморского флота РФ держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводных кораблей и 1 подводную лодку, вместе с ними на дежурстве 1 БДК.

Обстановка на юге Украины остается стабильно напряженной, враг укрепляется и минирует подступы к своим позициям.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

"Обстановка в нашей операционной зоне остается стабильно напряженной. Противник ведет боевые действия на занимаемых рубежах, укрепляется и минирует подступы к своим позициям. Сил, ресурсов и мотивации вести наступательные действия нет", - отметил он.

По словам Назарова, корабельное группировка Черноморского флота РФ держит наготове к осуществлению ракетных ударов 4 надводных кораблей и 1 подводную лодку, вместе с ними на дежурстве 1 большой десантный корабль (БДК).

"А значит, угроза ракетных атак, вероятность морской десантной операции – очевидно поставлена на паузу. Остаемся осознанными и бдительными, правильно и быстро реагируем на сигналы воздушной тревоги, доверяем силам обороны, верим в нашу победу", - подчеркнул спикер командования.

Напомним, украинская авиация на Херсонщине ударила по опорному пункту и понтонной переправе врага.

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