На Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей.

Россияне окапываются на Харьковском направлении и пытаются вести разведку боем.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ.

"На Харьковском направлении враг ведет боевые действия с целью удержания занятых рубежей. Противник осуществлял обстрелы из артиллерии разных калибров, в частности неподалеку Русских и Черкасских Тишек, Питомника, Борщевой, Русской Лозовой, Чугуева", - говорится в сообщении.

Вражеская разведка боем в районе населенного пункта Уды полностью провалилась. Оккупанты понесли потери и отошли.

Ранее аналитики американского Института изучения войны заявили, что Путин, вероятно, приказал захватить Харьков и неоккупированную часть Харьковской области.

Харьков-первая столица Украины:

Первая столица-неофициальный титул города Харькова. Утвердился в связи с тем, что 19 декабря 1919 года Харьков был объявлен формально столицей новосозданной Украинской Советской Республики (позже - Украинской Социалистической Советской Республики в составе СССР) в противовес существовавшей тогда УНР со столицей в Киеве.

Киев получил статус столицы Украины только в 1934 году.

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