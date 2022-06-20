Ликвидация пожара продолжается уже более 40 часов.

Ракетный удар по нефтебазе в Новомосковском районе унес жизни трех человек.

Об этом сообщает глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"Только что спасатели нашли тело третьего погибшего. Пожарные продолжают усмирять пламя. Работают уже более 42 часов", - сообщил он.

Как сообщал УНИАН, 18 июня российские оккупанты обстреляли Днепропетровщину. Вражеские ракеты в Новомосковском районе разрушили нефтебазу. Загорелся масштабный пожар.

По состоянию на утро 19 июня было известно о 13 пострадавших и одном погибшем в результате вражеской атаки. Впоследствии стало известно, что в больнице умер один из раненых в результате ракетного удара оккупантов по нефтебазе в Новомосковском районе.

Ранее УНИАН уже сообщал, что Россия ракетами разрушила предприятие в Днепропетровской области. В результате ударов произошло два взрыва, разрушено здание производства.

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