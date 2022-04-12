Специалисты обследовали несколько сельскохозяйственных угодий вокруг Сум.

Возле Сумы специалисты взрывотехнической службы находят остатки кассетных боеприпасов от РСЗО "Ураган".

Об этом сообщает Национальная полиция Украины.

Отмечается, что для того, чтобы аграрии смогли вовремя провести посевную, специалисты взрывотехнической службы в Сумской области проверяют территории полей, где были бои и происходили обстрелы из артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Начальник взрывотехнической службы ГУНП в Сумской области Олег Евлаш сообщил, что специалисты обследовали несколько сельскохозяйственных угодий вокруг Сум.

"Здесь находим остатки кассетных боеприпасов от РСЗО "Ураган". Большинство из них глубоко застряли в земле, поэтому, чтобы их вытащить, привлекаем технику. Подчеркиваю, что людям, которые заметили подобные предметы в земле, ни в коем случае не стоит подходить к ним, а тем более сдвигать их с места. Это может быть крайне опасно. Такие ракеты снаряжаются суббоеприпасами, которые разлетаются вокруг и взрываются, поражая большие площади. Или же могут попадать во дворы, здания, лесополосы и тому подобное, и находиться там, пока не "найдут" свою жертву, и взорвутся от того, что их кто-то зацепит", - рассказал он.

Полиция советует избегать прогулок в тех местах, где проходили боевые действия, происходили обстрелы, или наносились бомбовые удары до тех пор, пока там не будет проведено полное разминирование.

Как сообщал УНИАН, в Киевской, Черниговской и Сумской областях продолжаются работы по разминированию приграничных территорий, над которыми вооруженные силы Украины восстановили контроль после отступления оккупантов.