Российские оккупанты бежали с поля боя возле Изюма, оставив технику.

В Харьковской области возле города Изюм Вооруженные силы Украины разбили колонну оккупантов, а возле пгт Новая Водолага – сбили крылатую ракету.

Об этом председатель Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов сообщил в Telegram.

"Среди очередных побед Вооруженных сил Украины – трофеи во время боев с россиянами на окраинах Изюма. Украинская армия уничтожила колонну оккупантов, те просто бежали с поля боя, оставив технику", - заявил Синегубов.

Также он добавил, что сегодня около 5 утра мобильные подразделения ВСУ в районе Новой Водолаги сбили крылатую ракету оккупантов.

Полномасштабное российское вторжение в Украину продолжается уже четвертую неделю.

После неудачи с блицкригом Киева оккупанты сосредоточились на бомбардировке украинских городов и терроре мирных жителей.

С начала вторжения Вооруженные силы уничтожили более 15 тысяч оккупантов и сотни единиц боевой вражеской техники.

За предыдущие сутки было поражено более 9 воздушных целей врага. Это 1 самолет, 6 БПЛА и 2 вертолета, количество сбитых ракет уточняется. Отмечены более активные действия авиации врага за последние сутки.

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