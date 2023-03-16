Он отметил, что страна-агрессор в этой войне не брезгует ничем.

В последние дни в Украине по несколько раз в сутки объявляют масштабную воздушную тревогу, в основном связанную со взлетом истребителей МиГ-31К. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что это своеобразная "тактика" России, которой враг хочет запугать украинцев.

В эфире "24 канала" он отметил, что страна-агрессор в этой войне не брезгует ничем. Также Данилов объяснил, от чего в этом случае зависит длительность тревоги.

"Когда взлетают те или иные самолеты, наши военные в очень короткое время понимают: это настоящие, или это проверка нашей ПВО. Если мы уверены в безопасности, то воздушная тревога убирается из эфира", – заявил он.

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При этом, Данилов отметил необходимость прислушиваться к воздушным тревогам и в случае угрозы находиться в укрытиях.

"Мы выдержим все, что они на сегодняшний день себе придумали. Мы страна несокрушимых людей и страна, которая обязательно будет победительницей", – добавил секретарь СНБО.

Масштабные тревоги в Украине

14 и 15 марта в Украине в течение дня раздавались несколько масштабных воздушных тревог. Из-за поднятия в небо вражеской авиации "краснели" все регионы.

В основном эти тревоги связаны со взлетом российского истребителя МиГ-31К, который является потенциальным носителем ракет "Кинжал", против которых у ПВО Украины пока средств нет. В Воздушных силах заявили, что 14 марта тревоги были связаны не только с этим, а также с активностью тактической авиации РФ и угрозой применения ОТРК наземного базирования.

В то же время военный эксперт Александр Мусиенко объясняет частые воздушные тревоги психологическим аспектом. По его словам, враг хочет постоянно держать украинцев в напряжении. Кроме того, так РФ ведет разведку с целью обнаружения радаров украинской ПВО.

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