Тревогу объявляли не только из-за полетов потенциального носителя ракет "Кинжал" МиГ-31К.

В Воздушных силах Вооруженных сил Украины заявили, что масштабные воздушные тревоги, которые объявляли в течение дня 14 марта, были связаны с активностью тактической авиации РФ, угрозой применения ОТРК наземного базирования и полетами МиГ-31К.

Как отмечается в сообщении на канале воздушных сил в Telegram, около 10:00 тревога звучала на юге, севере и востоке Украины. Это было связано с активностью тактической авиации.

"В частности на юге самолеты Су-24 выпустили в направлении побережья четыре противорадиолокационные ракеты Х-31П по средствам ПВО Одесской области. Ракеты не достигли своих целей, но обломки одной из них нанесли повреждения гражданской инфраструктуре", – добавили в ВС ВСУ.

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С 10:27 на востоке Украины была угроза применения оперативно-тактических ракетных комплексов наземного базирования, а в 15:26 масштабная воздушная тревога прозвучала из-за угрозы применения баллистических ракет.

"Остальные тревоги – в 13:00, 14:30 и 16:30 – объявлялись из-за взлета истребителя МиГ-31К, который является носителем аэробалистических ракет "Кинжал" с авиабазы "Саваслейка". Воздушные тревоги, связанные с МиГ-31К, не были длительными, скорее всего это тренировочные полеты", – объяснили в Воздушных силах.

МиГ-31К: в чем угроза

Самолеты МиГ-31К являются потенциальными носителями ракет "Кинжал". Сейчас в Украине нет средств противовоздушной обороны, которые были бы способны сбивать эти ракеты. Из-за этого, когда эти борты взлетают в небо, вся Украина "краснеет".

В то же время военный эксперт Олег Жданов говорит, что опасность кроется не только в ракетах "Кинжал". Эти истребители враг может использовать и для отвлечения внимания, и если проигнорировать угрозу, можно не успеть развернуть ПВО при запуске ракет с другого направления.

Частые тревоги из-за взлета МиГ-31К в Украине объявляются не впервые. Так, 7 марта тревога по этой причине звучала трижды. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что одной из причин частого взлета этих истребителей может быть демонстрация силы, мол, враг может ударить по Украине в любой момент.

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