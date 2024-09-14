Выявление угрозы является работой радиолокационных подразделений Воздушных сил ВСУ.

Воздушные тревоги – явление, с которым Украина живет уже более 2,5 лет. В некоторых регионах ее объявляют по несколько раз в день. Факты ICTV рассказали, кто и как объявляет сигналы опасности в Украине.

Выявление угрозы является работой радиолокационных подразделений Воздушных сил ВСУ. Эти военные фиксируют воздушные цели в небе – причем, как в Украине, так и за ее пределами. Помогают им в этом специальные радары слежения. И когда на мониторах появляется объект, который летит в сторону нашего государства, объявляется команда "Воздух".

После этого военный на дежурстве осуществляет звонок по спецсвязи и передает соответствующую команду. Далее местные власти включают сирены. Отмечается, что тревогу включают по факту пуска ракеты, когда понятно лишь ориентировочное направление объекта. По такому принципу объявляются воздушные тревоги в разных регионах Украины.

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Издание также рассказало, какие типы сигналов существуют. Так, один длинный гудок продолжительностью до 7 секунд – это предупредительная сирена.

Если звук сирены длится одну минуту и повторяется не менее трех раз, а звук нарастает и снижается – вы слышите сигнал общей тревоги. Необходимо направляться в укрытие.

В то же время длинный и непрерывный сигнал сирен – это воздушная тревога, которая уже знакома украинцам. Вероятно, в ваш регион летит ракета.

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Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко прогнозирует, что российские оккупанты не выполнят приказ диктатора Путина по освобождению территории Курской области до 1 октября. По его словам, значительное количество россиян на Курщине находятся в ужасной ситуации.

Между тем экс-глава Министерства по вопросам стратегических отраслей промышленности, внештатный советник президента Украины Александр Камышин заявил, что Украина начала собственное производство 155-мм артиллерийских снарядов.

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