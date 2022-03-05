Российский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок ночью 5 марта.

Четверо военнослужащих погибли в результате бомбардировки военного городка 5-й Слобожанской бригады.

Об этом сообщило Восточное оперативно-территориальное объединение Национальной гвардии Украины.

"Российский вражеский самолет сбросил тяжелые авиационные бомбы на военный городок 5-й Слобожанской бригады ночью 05.03.2022 года. Погибли четверо военнослужащих. Есть раненые", - говорится в сообщении

Отмечается, что бойцы бригады сейчас расчищают завалы.

"Несмотря на потери и серьезное повреждение инфраструктуры гвардейцы стойко защищают Харьков вместе с Вооруженными силами, территориальной обороной, Национальной полицией и СБУ", - отмечается в сообщении.

Как ранее сообщал УНИАН, в ночь на 3 марта враг совершил авианалет на село Яковлевка Харьковского района. В результате атаки полностью или частично уничтожены все дома в деревне.