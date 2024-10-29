Эксперт о войсках КНДР на фронте: Есть оптимистичные сигналы, что это не будет безнаказанным

Сейчас идет активная переговорная кампания в квартете США, НАТО, Украина и Южная Корея по блокированию "обмена" между Северной Кореей и Россией.

Сейчас идет активная переговорная кампания между США, НАТО, Украиной и Южной Кореей относительно мер по блокированию "обмена" между Северной Кореей и Россией, в результате которого северо-корейские военные вовлекаются в войну против Украины.

Об этом сказал ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан в эфире Киев24.

"Сейчас идет активная переговорная кампания в квартете США, НАТО, Украина и Южная Корея. Определяются меры, которые могли бы усилить мониторинг и блокирование этого незаконного обмена, который происходит между Северной Кореей и Россией. Очевидно, что Северная Корея направила часть своего военного контингента и он готов быть задействованным в тех операциях, которые планирует РФ против Украины. Очевидно, прежде всего, на территории Курской области", - отметил Богдан.

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По его словам, сейчас идет переосмысление концептуальных основ в ситуации российско-украинской войны со стороны наших партнеров, результатом чего должна стать большая военная поддержка, в том числе включение Южной Кореи в усиление возможностей ВСУ.

"То, что сейчас происходит, оно несет угрозу и Восточной Азии, и угрожает Южной Корее. К этому не очень хорошо относятся и в Китае. Поэтому очевидно на этой неделе, в этом квартете, что я назвал, будут приняты соответствующие решения относительно того, что Южная Корея наконец приступит к предоставлению нам соответствующих боеприпасов - речь идет где-то до 3-х миллионов снарядов, а также военной техники, бронетехники, а возможно и ракет. Потому что военно-промышленный комплекс этой страны работает фактически на стандартах НАТО", - отметил эксперт.

Он выразил надежду что и США от "сдержанной позиции" перейдут к более активной и объективной позиции с точки зрения предоставления разрешения Украине использовать предоставленные средства поражения непосредственно вглубь РФ.

"В комплексе это возможно повлияет каким-то образом и на позицию Северной Кореи, ну, и на ситуацию на фронте. Есть оптимистичные такие сигналы, которые дают основания говорить, что безнаказанно для Северной Кореи эта ситуация не пройдет. Я думаю, что и санкции будут применены, и будет соответствующее влияние Китая", - прокомментировал Богдан.

Он отметил, что уже давно наступил тот этап, когда Украина должна иметь соответствующие не только средства поражения дальнобойные, а и разрешения.

"Надо констатировать, что стратегия управления рисков эскалации коллективного мероприятия в этой конкретной ситуации терпит поражение и провал. Потому что получается так, что к одной стороне применяются соответствующие меры сдерживания, а это украинская сторона - жертва, а к другой - абсолютно не применяется, потому что она ни на что не обращает внимания и более того, сама эскалирует все что только можно. И в том числе эту ситуацию с Северной Кореей", - подчеркнул генерал.

В то же время, оценивая угрозу от контингента военных КНДР, переправленных в РФ, он сказал, что может пошутить по этому поводу: "Угроза реальна только для бродячих российских и украинских собак, учитывая национальные традиции питания населения Северной Кореи".

Вступление КНДР в войну - что известно

Как сообщал УНИАН, на этой неделе Украину посетит южнокорейская делегация, чтобы обсудить отправку войск КНДР в Россию для войны против Украины и меры сотрудничества. Об этом сначала заявил президент Южной Кореи Юн Сок Йоль, а позже информацию подтвердили в Офисе Президента Украины.

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