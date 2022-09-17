Самые умные из российских военных сдаются в плен, и Украина гарантирует им соблюдение всех прав согласно конвенциям.

Вооруженные Силы Украины, подразделения разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно вытесняют оккупантов с украинской земли.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский сказал в вечернем обращении к украинцам, которое обнародовано в Telegram.

Он отметил, что ситуация на передовой за минувшие сутки не претерпела существенных изменений.

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"Вооруженные Силы Украины, подразделения нашей разведки, СБУ, Национальной гвардии постепенно, шаг за шагом вытесняют оккупантов с нашей земли. Но еще нужно время, еще нужны усилия, еще нужно быть полностью сосредоточенными на обороне и сохранять всю нашу твердость. Многие из российских солдат уже осознали, что у них нет никаких шансов в Украине, что они будут разбиты. Самые умные из российских военных сдаются в плен, и мы гарантируем им соблюдение всех прав согласно конвенциям. И мы будем давить и дальше, чтобы все оккупанты это поняли. Будем бить их крепче, чем били до этого", - подчеркнул Зеленский.

Президент Украины поблагодарил воинов, всех, кто помогает нашей обороне, партнеров, которые поддерживают расследование преступлений оккупантов после освобождения украинских территорий.

Зеленский отметил, что в освобожденные районы Харьковской области доставляются продукты, лекарства, возвращается энергообеспечение, привозят пенсии, восстанавливается работа транспорта, железной дороги. По его словам, наступит время и будет отстроено все, что разрушили оккупанты.

"И будет день, когда я смогу сказать это о каждом нашем городе, который пока под оккупацией. И о Херсоне, и о Бердянске, и Донецке, и Луганске, и о Мариуполе. Конечно, и о Крыме. Украина вернется. Украина победит", - подчеркнул президент.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский рассказал, от чего зависит срок завершения войны.

Война России против Украины

Как сообщал УНИАН, войска РФ рано утром 24 февраля ворвались в Украину. В том числе, с территории Беларуси, которую российским захватчикам любезно сдал Лукашенко. Кремль не объявлял войну Украине, а назвал полномасштабную агрессию "спецоперацией", направленной, в частности, на "денацификацию" и "демилитаризации" украинского государства.

Оккупанты с невиданной дерзостью и жестокостью обстреливают жилые районы украинских городов и населенных пунктов, используя артиллерию, реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты. Также в оккупированных районах россияне совершают военные преступления, пытая и жестоко убивая гражданское население.

Владимир Путин утверждал, что конечной целью войны в Украине якобы является защита Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность РФ.

Первоначальная попытка русских захватить Киев молниеносным штурмом была сорвана, что заставило русскую армию перегруппироваться и сосредоточиться на Артиллерийской кампании на востоке. Двусторонние переговоры о прекращении огня были сорваны после выявления доказательств военных преступлений, совершенных российскими оккупационными войсками в апреле.

Действия России были осуждены западными странами, которые ввели санкции против Москвы. Впрочем, "бучанские палачи" получают зарплату в российском "Газпромбанке", который до сих пор избежал масштабных санкций Запада.

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