По его мнению, ответственными должны быть все, кто причастен к войне.

Президент Украины Владимир Зеленский относительно вины в военных преступлениях в Украине не только президента РФ Владимира Путина отметил, что нельзя будет наказать одного человека за эти преступления.

Об этом Зеленский заявил в интервью турецкому каналу Habertürk, отвечая на вопрос, считает ли он Путина военным преступником.

По словам президента, российская армия, российское политическое руководство, все, кто разрабатывал эту "операцию", давал приказы и исполнял эти приказы - это военные преступники.

"Нельзя будет наказать одного человека за эти преступления. Международное сообщество и РФ должны знать, что это массовое преступление, за которым стоят приказы многих людей, структур, и много политических решений. И оправданий этому нет. Поэтому ответственными должны быть все", - подчеркнул Зеленский.

Война с Россией: трагедия в Буче

После освобождения Бучи на Киевщине начали появляться многочисленные фото и видео, демонстрирующие зверства российских оккупантов. В частности, на кадрах можно увидеть тела погибших мирных жителей, которые лежат на улицах. У части связаны руки и огнестрельные ранения в голову.

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