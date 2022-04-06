Глава государства подчеркнул, что есть очень много перехватов звонков оккупантов, которые подтверждают их преступления.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кровавых примеров российской агрессии ежедневно становится уже больше, поэтому РФ не удастся спрятаться за информационной дискредитацией украинцев.

Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.

"Кровавых примеров ежедневно становится уже больше и больше, поэтому спрятаться за информационной дискредитацией украинцев будет невозможно для России. Много трупов, сотни трупов в братских могилах...",- отметил Зеленский.

Президент напомнил, что одну из таких могил, где похоронены и взрослые, и дети, нашли в Буче.

"Дети не могут быть военными, поэтому за этим спрятаться невозможно. И мы видим, что они (тела убитых - УНИАН) без частей тела, есть с завязанными руками, замучены, изнасилованы...",- рассказал он.

Глава государства подчеркнул, что есть свидетели этих событий и очень много перехватов звонков оккупантов, которые подтверждают их преступления.

"Все это есть, и есть результат их открытого нацизма. И они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию относительно украинцев. Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. Они не смогут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но факт есть факт - война на нашей территории, братские могли украинцев и... Россия пришла сюда войной. Оправданий не может быть", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, второй нарратив состоит в том, что оккупанты якобы защищают русскоязычных людей.

"Посмотрите, что происходит в Мариуполе, что произошло в Харькове, что происходит в Мелитополе, Бердянске. Особенно, в Мариуполе и Харькове, где было очень много русскоязычных людей. Больше всего они убили именно тех людей, о которых они сказали, что они пришли их защищать. Люди, которые там русскоязычные, сейчас ненавидят все русское. А еще условно вчера - несколько лет назад - они считались братьями сестрами, у них общие семьи с РФ", - сказал президент.

Он добавил, что сейчас русскоязычные люди ненавидят оккупантов и не понимают, почему они выпускают ракеты в гражданских людей.

По словам Зеленского, сотни детей в этом регионе погибли от прямой бомбардировки.

Он напомнил, что родился и вырос в русскоязычной семье.

Однако, по мнению главы государства, если бы спросить его отца, что он сделал бы с этими российскими войсками, то он ответил бы, что хотел бы их "задушить, без альтернатив".

"Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, как эти военные относятся к своим военным, которые ранены или погибшие. Они не забрали трупы и раненых, они их не похоронили, они бежали, снимая с них обувь, часы и все, что на них было", - отметил глава государства.

Он рассказал, что украинские медики их лечат и борются за их жизнь.

"И это их отношение к чему-либо человеческому. К нам они относятся - пришли уничтожить как нацисты - и так же и к своим людям, которых они оставили. Пришли сюда чего-то и оставили их гнить в этой земле", - сказал Зеленский.

Как сообщал УНИАН, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу, призывая к массовому геноциду украинцев.