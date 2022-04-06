Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кровавых примеров российской агрессии ежедневно становится уже больше, поэтому РФ не удастся спрятаться за информационной дискредитацией украинцев.
Об этом он сказал в интервью турецкому каналу Habertürk.
"Кровавых примеров ежедневно становится уже больше и больше, поэтому спрятаться за информационной дискредитацией украинцев будет невозможно для России. Много трупов, сотни трупов в братских могилах...",- отметил Зеленский.
Президент напомнил, что одну из таких могил, где похоронены и взрослые, и дети, нашли в Буче.
"Дети не могут быть военными, поэтому за этим спрятаться невозможно. И мы видим, что они (тела убитых - УНИАН) без частей тела, есть с завязанными руками, замучены, изнасилованы...",- рассказал он.
Глава государства подчеркнул, что есть свидетели этих событий и очень много перехватов звонков оккупантов, которые подтверждают их преступления.
"Все это есть, и есть результат их открытого нацизма. И они знают, что они нацисты. Они давно распространяют эту информацию относительно украинцев. Они не могут оправдать то, как они относятся к уничтожению нашей нации и всего, что нам близко. Они не смогут оправдать. И они нашли себе нарратив достаточно давно, что у нас есть какие-то нацисты, которые уничтожают все русское. Но факт есть факт - война на нашей территории, братские могли украинцев и... Россия пришла сюда войной. Оправданий не может быть", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, второй нарратив состоит в том, что оккупанты якобы защищают русскоязычных людей.
"Посмотрите, что происходит в Мариуполе, что произошло в Харькове, что происходит в Мелитополе, Бердянске. Особенно, в Мариуполе и Харькове, где было очень много русскоязычных людей. Больше всего они убили именно тех людей, о которых они сказали, что они пришли их защищать. Люди, которые там русскоязычные, сейчас ненавидят все русское. А еще условно вчера - несколько лет назад - они считались братьями сестрами, у них общие семьи с РФ", - сказал президент.
Он добавил, что сейчас русскоязычные люди ненавидят оккупантов и не понимают, почему они выпускают ракеты в гражданских людей.
По словам Зеленского, сотни детей в этом регионе погибли от прямой бомбардировки.
Он напомнил, что родился и вырос в русскоязычной семье.
Однако, по мнению главы государства, если бы спросить его отца, что он сделал бы с этими российскими войсками, то он ответил бы, что хотел бы их "задушить, без альтернатив".
"Я бы хотел, чтобы вы обратили внимание, как эти военные относятся к своим военным, которые ранены или погибшие. Они не забрали трупы и раненых, они их не похоронили, они бежали, снимая с них обувь, часы и все, что на них было", - отметил глава государства.
Он рассказал, что украинские медики их лечат и борются за их жизнь.
"И это их отношение к чему-либо человеческому. К нам они относятся - пришли уничтожить как нацисты - и так же и к своим людям, которых они оставили. Пришли сюда чего-то и оставили их гнить в этой земле", - сказал Зеленский.
Как сообщал УНИАН, ранее советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что российская пропаганда вошла сегодня в самую безумную и токсичную фазу, призывая к массовому геноциду украинцев.