По его словам, "эти ребята быстро обучаются, они проводят операции на высоком уровне".

Беларуский доброволец, воюющий на стороне Украины против российских оккупантов, Игорь Янков, известный по позывному "Янки" объяснил, что значит для него термин "хорошие русские".

"Я говорил о своих друзьях (в предыдущих интервью он упомянул о "хороших русских" - ред.), подразделении Российского добровольческого корпуса. Большинство из этих ребят я знаю лично, мы вместе были на определенных участках, выполняли задачи. Поэтому я считаю, что РДК - это и есть хорошие русские", - сказал он в интервью УП.

По его словам, "эти ребята быстро учатся, они проводят операции на высоком уровне". Он также рассказал, что РДК сотрудничает с подразделением "Тимура", в котором он служит.

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"Думаю, можно так сказать. Бывает, что приезжаем на сектор, где работают различные подразделения, в том числе РДК. Мы заходим во взаимодействие и совместными усилиями выполняем задачи. Так было, например, в том же Волчанске, они там тоже работали. Это та же Авдеевка. Они там несколько суток сидели и держали оборону... Хороший русский - это тот, кто служит в РДК. Только так", - добавил "Янки".

Война в Украине - деятельность РДК

12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" объявили о начале ограниченной специальной операции на российской территории РФ. Сообщалось о боях с российскими войсками и захвате двух населенных пунктов.

21 марта они выпустили совместное заявление о результатах операции. В нем говорилось о том, что весь мир увидел, что Путин теряет контроль над ситуацией и уже не способен защитить границы собственной страны.

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