Беларуский доброволец, воюющий на стороне Украины против российских оккупантов, Игорь Янков, известный по позывному "Янки" объяснил, что значит для него термин "хорошие русские".
"Я говорил о своих друзьях (в предыдущих интервью он упомянул о "хороших русских" - ред.), подразделении Российского добровольческого корпуса. Большинство из этих ребят я знаю лично, мы вместе были на определенных участках, выполняли задачи. Поэтому я считаю, что РДК - это и есть хорошие русские", - сказал он в интервью УП.
По его словам, "эти ребята быстро учатся, они проводят операции на высоком уровне". Он также рассказал, что РДК сотрудничает с подразделением "Тимура", в котором он служит.
"Думаю, можно так сказать. Бывает, что приезжаем на сектор, где работают различные подразделения, в том числе РДК. Мы заходим во взаимодействие и совместными усилиями выполняем задачи. Так было, например, в том же Волчанске, они там тоже работали. Это та же Авдеевка. Они там несколько суток сидели и держали оборону... Хороший русский - это тот, кто служит в РДК. Только так", - добавил "Янки".
Война в Украине - деятельность РДК
12 марта Легион "Свобода России", "Русский добровольческий корпус" и "Сибирский батальон" объявили о начале ограниченной специальной операции на российской территории РФ. Сообщалось о боях с российскими войсками и захвате двух населенных пунктов.
21 марта они выпустили совместное заявление о результатах операции. В нем говорилось о том, что весь мир увидел, что Путин теряет контроль над ситуацией и уже не способен защитить границы собственной страны.