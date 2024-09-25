Для Украины важно получать разведывательные данные в режиме онлайн, отмечает эксперт.

Проблема не столько в получении разрешения на применение Украиной дальнобойных ракет по целям на территории России, а в способности нашей страны обеспечить "качественные удары". Об этом сказал эксперт, генерал-майор запаса Службы безопасности Украины Виктор Ягун в эфире Суспільного.

По его словам, именно об этом говорят партнеры Украины.

"Потому что нужна разведывательная информация в режиме онлайн, а для этого нужен или доступ к спутникам, или наши возможности беспилотной авиации, которая будет давать такие координаты", - подчеркнул Ягун.

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Он отметил, что речь не идет о том, чтобы просто выпускать ракеты в направлении России, ведь это не выход.

"Мы ожидаем прибытия самолетов дальней радиолокационной разведки, которые Украине пообещала Швеция. И если они будут во взаимодействии с F-16 или другими носителями этих ракет использоваться, тогда это качественное использование. Потому что в противном случае едва ли нужно надеяться на это разрешение", - подчеркнул Ягун.

Эксперт отметил, что благодаря поступлению в Украину самолетов Saab мы получим "глаза, которые позволят на 400 км смотреть в глубь территории противника и видеть те самолеты, которые на подлете к нам" и вовремя применять оружие, чтобы их остановить с помощью ракет "воздух-воздух". Ягун отметил:

"Это очень мощная вещь и я надеюсь, что она будет в нашем арсенале".

Аналитик считает, что партнеры Украины в ближайшее время примут политическое решение относительно разрешения на удары дальнобойными ракетами по территории России.

Снятие ограничений на использование оружия - детали

Как сообщал УНИАН, Украина просит западных союзников снять ограничения на использование дальнобойного оружия по территории РФ. Мнения экспертов разделились относительно того, насколько публичные дебаты вокруг этой темы притупили потенциальную пользу от ракет.

Разведка США считает, что 90% российских самолетов, которые запускают десятки КАБов ежедневно, расположены на расстоянии более 300 километров - то есть вне зоны действия ATACMS. По словам одного американского чиновника, недавно Россия переместила самолеты с двух баз вблизи границы дальше на восток.

ATACMS с кассетными боеголовками могут быть использованы для нанесения значительного ущерба аэродромам. По оценке ISW, 15 российских аэродромов находятся в радиусе действия американских ракет. Один из их аналитиков, Джордж Баррос, соглашается, что даже эффект от публичных обсуждений является полезным для Украины, ведь это заставило Россию переместить самолеты дальше от границы. Это может уменьшить количество бомбардировок и даст ВСУ ценное время на выявление и реакцию на следующие атаки.

По словам Барроса, разрешение на удары по оккупантам и материально-техническому обеспечению в пределах 300-километрового диапазона ATACMS заставило бы Россию просчитать риски перемещения большого количества войск и техники в Украину.

Исследование Барроса выявило не менее 200 потенциальных целей в радиусе действия ATACM, начиная от военных полков и заканчивая складами топлива, оружия и даже штабом Южного военного округа России в Ростове.

При этом список даже не учитывает новые цели, которые появились после начала полномасштабной войны в феврале 2022 года. Некоторые из самых новых целей могут включать иранские баллистические FATH-360.

Кроме того, радиус действия ракет теоретически можно увеличить, если запускать ракеты с украинских позиций в Курской области.

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