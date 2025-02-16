В бой шла вражеская колонна из более десятка танков и около роты врагов.

В Курской области (РФ) на штурм оккупанты бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "победы". Об этом сообщает 47 отдельная механизированная бригада "Магура" в Telegram.

Отмечается, что россияне снова пошли в штурм на Курщине против 47 бригады и смежников.

"Колонной из более десятка танков и около роты врагов - на штурм бросили "элитную" российскую 155 бригаду морпехов с флагами "победы". Но вместо "победы" получилось традиционное "мракобесие", - сказано в сообщении.

Также отмечается, что врагов не смутило ни минное поле, ни рой украинских дронов 47 бригады "Магура".

"От наших "птичек" резко устали не только танки. Один из танкистов решил "отдохнуть" возле подбитой машины - и наш FPV помог ему окончательно. Гасим все попытки врага продвигаться на Курщине", - сказано в сообщении.

Бригада разместила видео, где показано как украинские военные с помощью дронов уничтожают вражескую технику, которая едет с красными флагами, и самих оккупантов. При этом некоторые танки россиян подрываются на минах.

Ситуация на Курщине - последние новости

Как сообщал УНИАН, в начале января 2025 года в Курской области РФ "положила" роту своих солдат за один штурм.

Первыми в российских колоннах шли танки с тралами, чтобы разминировать проходы. Атаки осуществлялись накатами в 6 волн. В бригаде отметили, что враг также пытался прорываться танками, БМП, БТРами и даже багги - всего было применено около 50 единиц техники. Тогда было сожжено вражеской техники на десятки миллионов долларов. А боевые потери врага в личном составе - фактически рота: 45 россиян уничтожены, 53 - трехсотые.

В то же время президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что россиянам не удастся вытеснить ВСУ с Курщины в ближайшее время. Он отметил, что не будет высказывать такие мысли, была ли операция на Курщине исторической, но этот рейд был очень важным.

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