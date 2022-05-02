На Херсонщине оккупанты продолжают насаждать своих наместников по районным центрам и оказывают давление на общественность.

Вооруженные силы Украины на южном направлении удерживают занятые рубежи и не дают российским оккупантам продвинуться.

Об этом сообщило Оперативное командование "Юг".

Так, на Николаевском направлении защитники Украины уничтожили еще один беспилотник "Орлан-10", вдобавок к 2 утренним.

"Общие же потери врага за сутки составляют 35 рашистов, 7 единиц техники, в том числе бронированной, автомобильной и реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении.

На Херсонщине враг продолжают насаждать своих наместников в оккупированных городах и оказывает давление на общественность с целью заставить принять оккупационную власть как легитимную.

"Отключив мобильную связь российские пропагандисты распространили фейк, что это сделала Украина. В то же время продолжают работы по отключению области от украинской банковской системы. Людей с активной проукраинской позицией, в частности участников боевых действий выявляют, похищают и пытают", - отметили в ОК "Юг".

Тем временем в Одессе начался продленный комендантский час, связанный с ограничением попыток создания провокаций, связанных с датой 2 мая.

"Результаты контрдиверсионных мероприятий, проводимых в регионе свидетельствуют о неустанных попытках враждебных сил продвигать идею русификации юга Украины. Но настроение населения, пораженного, в том числе и хроникой полномасштабного вторжения, зверством и бесчинством оккупантов – крепко проукраинский", - отметили в командовании.

Как сообщал УНИАН, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты подтягивают силы на Юг Украины, чтобы попытаться атаковать города на Днепропетровщине.

Глава государства подчеркнул, что Вооруженные силы Украины отвечают на все удары захватчиков, и будут отвечать, пока оккупанты не покинут нашу землю.

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