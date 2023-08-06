Только авиация нанесла 10 ударов по районам сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники оккупантов.

Силы обороны Украины нанесли новые сокрушительные удары по позициям российских оккупантов.

Об этом речь идет в оперативной информации Генерального штаба ВСУ в соцсети. "Авиация сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и два - по зенитно-ракетным комплексам оккупантов", - говорится в сводке.

Кроме того, украинские подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили два пункта управления, два района сосредоточения личного состава, два артиллерийских средства на огневых позициях и одну станцию радиоэлектронной борьбы противника.

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В то же время, в течение суток враг нанес 30 ракетных и 48 авиационных ударов, совершил 32 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах. "В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения, разрушениям подверглись жилые дома и другая гражданская инфраструктура", - говорится в сводке.

Ракетный удар по Украине

С вечера 5 августа по утро 6 августа российские оккупанты нанесли массированный удар по территории Украины ракетами воздушного и морского базирования, а также иранскими ударными дронами Shahed-136/131.

Противовоздушной обороной Украины уничтожены: 17 крылатых ракет "Калибр"; 13 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 27 ударных БпЛА Shahed-136/131.

Также враг применил три аэробалистические ракеты Х-47" Кинжал", но в Генштабе ВСУ подробностей относительно этих ракет не обнародовали.

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