За прошедшие сутки на фронте зафиксировано более 170 боестолкновений.

Россияне продолжают концентрировать свои усилия на продвижении в Донецкой области, и за минувшие сутки им удалось добиться успехов сразу в нескольких населенных пунктах, сообщают аналитики DeepState.

Так, врагу удалось продвинуться возле Новоалексеевки, Кременной Балки, Максимовки, Богоявленки и в Торецке.

По данным Генштаба, в целом, за прошедшие сутки на фронте зафиксировано 171 боевое столкновение. Так, в частности, на Торецком направлении враг совершил десять атак недалеко от населенных пунктов Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка и Петровка. На Покровском направлении ВСУ остановили 36 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Миролюбовка, Новоторецкое, Луч, Лысовка, Крутой Яр, Селидово, Вишневое и Чумацкое.

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На Кураховском направлении Силы обороны отбили 40 российских атак.

Ситуация на фронте - что известно

По данным проекта DeepState, российские захватчики начали новую волну наступательных действий на территории Курской области. Враг возобновил наступательные действия на Погребки, Зеленый Шлях, Дарьино и Суджу.

Как отметил председатель фонда "Вернись живым" и ветеран АТО Тарас Чмут, фронт в Украине не "посыпался", однако сейчас он переживает худший период после весны 2022 года.

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