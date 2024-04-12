В Одесской области сегодня в связи с гибелью людей объявлен день траура.

В Одесской области вновь возросло количество погибших, которые стали жертвами удара баллистической ракетой, которую армия РФ запустила по региону вечером 10 апреля - в 80-ю годовщину освобождения города от гитлеровских захватчиков.

"Количество погибших в результате вражеской атаки увеличилось до шести. К сожалению, сегодня в больнице скончался 56-летний мужчина", - сообщила пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Как уточнили УНИАН в прокуратуре, этот человек получил тяжелую мино-взрывную травму, травматическую ампутацию бедра и тому подобное.

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В мэрии Одессы и в ОГА сообщили, что сегодня, 12 апреля, в связи с гибелью людей, в результате российской ракетной атаки по Одесскому району, в регионе объявлен день траура.

Удары в день освобождения Одессы от гитлеровцев

10 апреля - в 80-ю годовщину освобождения Одессы от гитлеровцев - российские военные запустили по Одесскому региону 9 баллистических ракет. Один из ударов был нанесен вечером, из-за попадания загорелась АЗС и тому подобное. Сразу погибли четыре человека, среди них - 10-летняя девочка. Еще 14 человек получили ранения, в том числе - 4-летний ребенок, у которого осколочное ранение и другие травмы. Один из пострадавших остался без обеих ног. На следующий день, 1 апреля, стало известно, что в больнице скончался один из раненых.

По данным Сил обороны, вечером 10 апреля враг атаковал транспортную инфраструктуру, в этот момент люди, попавшие под удар, в автомобилях и пешком направлялись в конце рабочего дня домой. Они стали жертвами коварного двойного удара РФ.

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