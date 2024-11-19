В последнее время участились удары россиян по гражданским в Украине. Однако у западных партнеров Украины до сих пор нет понимания, что в частности такими действиями Россия раскочегаривает войну именно против Запада.

Лидеры западных стран звонят в Кремль - один, второй, третий. Происходят какие-то "соревнования" - затянуть РФ в привычное для западных элит русло - какие-то переговоры, мутки, торги... Зато Россия в ответ демонстрирует свою "твердую позицию": показывает, с каким презрением она относится к этому, ведь имеет все возможности давить на Украину силовым образом. То есть, не идет речи о "давайте поговорим". В РФ это считают слабой позицией.

По моему мнению, все эти попытки "поговорить" с Россией, как раз подтолкнули ее к последним жестоким атакам по Украине. Ведь сейчас у нас еще далеко не критическая ситуация с холодом, то есть, потребности в электроэнергии меньше, чем, скажем, будет через месяц-два.

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Мне кажется, в России выжидали именно этого времени. Но Запад своими звонками немножечко возмутил РФ. И она показала: "Ударим сейчас, покажем им, как мы все это видим со своей стороны".

В общем, пока Россия может наступать, никакие звонки, переговоры и обещания "остановить войну за 24 часа", ее не остановят.

В контексте этого, думаю, не произойдет каких-то реальных изменений в ситуации с разрешением бить по России. То есть, соответствующие решения, конечно, будут. Но не в том смысле, как это нужно: максимально отодвинуть КАБы от украинских позиций, уничтожить предприятия в радиусе 300 км от границы Украины, которые работают на российскую оборонку... Эти решения будут разве что в привязке к Курску, или еще с каким-то несколькими "если". Простыми словами: "если будут выполнены такое, такое и такое условия, тогда вы можете бить всеми десятью ракетами, которые у вас остались". Что-то вроде такого.

Что может приостановить РФ? Потеря способности наступать.

Во-первых, с точки зрения военно-технических вопросов, потеря преимущества (в численности личного состава, стволов, бронетехники) на так называемой последней миле.

Во-вторых, обрубание возможности нефтяного экспорта, за счет валютных доходов с которого Россия еще долго может финансировать войну. Но мы видим, что по тем или иным причинам Запад до сих пор не смог это сделать. В частности, западный мир почему-то до сих пор не может без российской нефти (или делает вид, что не может).

И еще один важный вопрос - изменение логики политики безопасности стран Запада. К примеру, страны, которые являются, скажем так, акционерами темы с дальнобойными ракетами, действуют из соображений своей внутренней политики, выборов, завоевания электоральных баллов. Они не понимают угрозы - что, повторюсь, Россия всеми доступными ей способами раскочегаривает войну именно против Запада.

Игорь Луценко, военнослужащий, аэроразведчик, общественный деятель