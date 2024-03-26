В настоящее время там проводят набор.

В РФ в новосозданный Ленинградский военный округ набирают солдат, которых могут отправить на войну в Украину.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в сети X (Twitter), ссылаясь на данные разведки. При этом отмечается, что опубликовано объявление о наборе в новый 44-й армейский корпус в Луге во вновь созданном Ленинградском военном округе.

"Россия прилагает усилия для увеличения своих сил на северо-западе страны, поскольку большая часть ее подразделений, участвуют в операциях в Украине", - говорится в сообщении.

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При этом в британской разведке отмечают, что весьма вероятно, что РФ придется решить, останутся ли новые подразделения, такие как 44-й армейский корпус, в своих гарнизонах после создания или они будут переброшены в Украину "для поддержания там боевой мощи".

"Ранее вновь созданные подразделения были оперативно переброшены в Украину", - сказано в сообщении разведки. При этом отмечается, что война в Украине не дает реализации амбиций России по расширению ее вооруженных сил.

Война в Украине: новости

25 марта британская разведка оценила намерения Российской Федерации создать еще две общевойсковые армии в этом году, как об этом заявил 20 марта 2024 года российский министр обороны Сергей Шойгу. Речь шла о том, что они будут сформированы из 14 дивизий и 16 бригад.

В разведке отмечали, что точный тип, место и состав этих подразделений не уточнялись, хотя, наиболее вероятно, что это будет сочетание механизированных, бронетанковых, артиллерийских и материально-технических средств.

При этом британская разведка отмечала, что с учетом успешных усилий РФ по вербовке, подразделения могут быть достаточно укомплектованными. Однако, учитывая ограниченную подготовку, широкое использование устаревшего оборудования и инфраструктурные проблемы, вероятно, что эти подразделения столкнутся с аналогичными проблемами с ресурсами.

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