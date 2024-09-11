На текущий момент украинские власти не могут подтвердить, что Россия уже применила баллистические ракеты, предоставленные ей Ираном. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.
"Относительно иранских ракет, мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-то деталей. Некоторые детали по количеству - может мы видели немного больше, чем есть в открытой информации. Я эту информацию получил на уровне разведок от партнеров, но еще раз, пока не могу подтвердить по применению соответствующих ракет", - сказал Зеленский.
Президент добавил, что сможет подтвердить факт применения ракет только тогда, когда будет иметь доказательства.
"Как это было с Северной Кореей и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов. Пока мы знаем, что у нас есть использование в большом количестве иранских дронов", - сказал он.
Глава государства отметил, что россияне имеют лицензии на сборку и производство иранских ударных дронов на российской территории.
Иран передал России баллистические ракеты
Как сообщал УНИАН, по данным издания Forbes, в начале сентября Россия получила от Ирана первую партию из 200 ракет Fath-360 для усиления бомбардировок Украины. Однако, по мнению издания, эти поставки могут обернуться против самой России, поскольку могут привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.
В частности, это может стать последней каплей для союзников Украины, которые до сих пор не позволяли украинцам стрелять своими лучшими американскими и европейскими боеприпасами по целям на территории России.
Министерство иностранных дел Украины рассматривает все опции реагирования на возможную передачу Ираном баллистических ракет в Россию, включая вариант разрыва дипломатических отношений.