Разведки стран-партнеров передали Украине немного больше деталей о поставках иранских баллистических ракет в Россию, чем известно прессе.

На текущий момент украинские власти не могут подтвердить, что Россия уже применила баллистические ракеты, предоставленные ей Ираном. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил на пресс-конференции участников Четвертого саммита Крымской платформы.

"Относительно иранских ракет, мы получили такую же информацию, которую мы видели в медиа, без каких-то деталей. Некоторые детали по количеству - может мы видели немного больше, чем есть в открытой информации. Я эту информацию получил на уровне разведок от партнеров, но еще раз, пока не могу подтвердить по применению соответствующих ракет", - сказал Зеленский.

Президент добавил, что сможет подтвердить факт применения ракет только тогда, когда будет иметь доказательства.

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"Как это было с Северной Кореей и по ракетам, и по использованию северокорейских артиллерийских снарядов. Пока мы знаем, что у нас есть использование в большом количестве иранских дронов", - сказал он.

Глава государства отметил, что россияне имеют лицензии на сборку и производство иранских ударных дронов на российской территории.

Иран передал России баллистические ракеты

Как сообщал УНИАН, по данным издания Forbes, в начале сентября Россия получила от Ирана первую партию из 200 ракет Fath-360 для усиления бомбардировок Украины. Однако, по мнению издания, эти поставки могут обернуться против самой России, поскольку могут привести к серьезным изменениям в ударной кампании Украины.

В частности, это может стать последней каплей для союзников Украины, которые до сих пор не позволяли украинцам стрелять своими лучшими американскими и европейскими боеприпасами по целям на территории России.

Министерство иностранных дел Украины рассматривает все опции реагирования на возможную передачу Ираном баллистических ракет в Россию, включая вариант разрыва дипломатических отношений.

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